الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة ربع نقطة لأول مرة في 2025
رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال كلمة لهالمصدر: أ ف ب
خفّض الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي)، الأربعاء، أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدّده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في الهيئة.

واتّخذ الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4.0% و4.25%، مع توقع خفضين إضافيين هذا العام. ووحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة، ووصفه بأنه "أحمق". وعبّر علنا عن رغبته في إقالته.

