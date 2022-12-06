محمد بن راشد: حريصون على استحداث مسارات لدعم نمو الاقتصاد العالمي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، حرصه على مد جسور التعاون مع المؤسسات العالمية والشركات الكبرى؛ لاستحداث مسارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها محمد بن راشد لمعرض "الخمسة الكبار"، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء في المنطقة، والذي تستضيفه دبي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قول الشيخ محمد بن راشد، إن "التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا يدعم بشكل كبير توجهات التنمية في مختلف مساراتها، لا سيما قطاع البناء والتشييد الذي استفاد من الثورة الصناعية الرابعة".

وأضاف: "الأداء القوي لقطاع المعارض في دبي يسهم في تحفيز الأسواق ويفتح المجال أمام خلق فرص جديدة للنمو".

ونوه محمد بن راشد بـ"البيئة النموذجية للأعمال والاستثمار التي توفرها دبي، وحرصها على مد جسور التعاون مع شركائها من مؤسسات عالمية وشركات كبرى، واستحداث مسارات جديدة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، من خلال الفعاليات الكبرى التي تنظمها والتي تتيح الفرصة للقائمين على مختلف القطاعات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم للتلاقي بهدف إقامة شراكات جديدة والتعاون البناء".