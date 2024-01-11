توترات الشرق الأوسط ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.28 بالمئة إلى 71.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0202 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 77.01 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير/ كانون الثاني إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.

وكتب محللو آي.جي جروب في مذكرة أن العوامل التي تضغط في الاتجاه الهبوطي، بما في ذلك ارتفاع المخزونات وزيادة الإنتاج، تقابلها عوامل مثل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقالوا إنهم يتوقعون رؤية أسعار تتراوح بين 67 و77 دولارا خلال المدى القريب.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الجمارك الصينية بيانات التجارة لشهر ديسمبر/ كانون الأول غدا الجمعة، مما سيوفر صورة للطلب الإجمالي للعام بأكمله في أكبر مشتر للنفط في العالم.