تقدمت أذربيجان رسميا، اليوم الثلاثاء، بطلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حسبما أعلن رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية.

وقال حاجي زاده للصحفيين: "قدمت أذربيجان بالفعل طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بحسب وسائل إعلام روسية.

وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في حين أعربت 23 دولة لاحقا عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.

واعتمدت أذربيجان والصين، في يوليو/تموز، إعلانًا مشتركًا بشأن إقامة شراكة إستراتيجية، أعرب فيه الجانب الأذربيجاني عن رغبته في الانضمام إلى "بريكس"، ورحبت الصين بالتفاعل مع باكو.

أخبار ذات علاقة مجموعة بريكس تدعم مبادرة لتأسيس "بورصة للحبوب"

وفي الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، أصبحت روسيا رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل".

وتعتبر "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.