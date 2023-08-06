الفواكه الأجنبية تسيطر على الأسواق الإسبانية

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن الفواكه الأجنبية تسيطر على الأسواق المحلية، حيث وصل الاستيراد إلى 12.2% لبعض الأصناف التي لا يتم إنتاجها في البلاد، مثل الأناناس والمانجو والبابايا، أو تلك الأصناف التي لديها إنتاج محدود وطلب مستمر كما هو الحال مع الأفوكادو والموز.

وقالت الصحيفة إن "اهتمام المستهلكين بتوفير الفواكه والخضروات المفضلة لديهم دائمًا، يُجبر على استيراد المواد الغذائية من دول مختلفة مثل المغرب والولايات المتحدة وبيرو وكوستاريكا".

وتظهر إسبانيا توازناً إيجابياً في التجارة الخارجية بالفاكهة، حيث بلغت الصادرات 4.488 مليار يورو، بينما بلغت الواردات 1.799 مليار، لكنها سلبية إذا تحدثنا عن الأفوكادو، والموز والعنب والأناناس، حيث تستورد من الخارج أكثر مما تُصدر.

ووفق التقرير، فإن هناك أيضًا تأثيرا موسميا، حيث يتم استيراد المنتجات التي يتم تصديرها في أوقات أكثر ملاءمة، مثل الفاكهة ذات النواة والبطيخ، وفقاً لتقرير التجارة الخارجية لعام 2022.

ونقلت الصحيفة عن "أندريس غونغورا" مسؤول قطاع الفواكه والخضروات قوله إنه "بالنسبة للمزارعين الإسبان، تزداد صعوبة التنافس مع بلدان معينة؛ لأن لديهم القدرة على طرح منتج مماثل في السوق بسعر أقل لأن تكاليفهم أقل".

وأضاف غونغورا: "كما أن الرسوم والضرائب، والتدابير البيئية، والمياه، تجعل المنافسة مستحيلة في منتجات مثل الطماطم والكرز والفول والكوسا. أما الأفوكادو فتستحق ذكرًا خاصًا، فهي ثاني أهم أنواع الفاكهة في استهلاك الأسر الإسبانية من حيث الكمية، وفقًا لآخر تقرير استهلاك غذائي".

وانتقد المسؤول، عمليات الاستيراد المتزايدة، حيث قال: "عندما يتم استيراد الكثير من المنتجات الأجنبية، تنشأ مشكلة، وقد رأيناها العام الماضي مع المانجو؛ كنا نملكها لكننا أحضرناها من الخارج".

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية