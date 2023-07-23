ارتفاع المحروقات يدفع الأردنيين للتحول نحو السيارات الكهربائية

وأوضحت دائرة الجمارك أن مركبات الكهرباء أصبحت في الصدارة من ناحية الأعداد التي تم التخليص عليها تلاها الهايبرد ثم البنزين ثم الديزل.

من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن محمد البستنجي، إن السبب الرئيسي للتحول نحو سيارات الكهرباء في الأردن هو ارتفاع أسعار المحروقات ما دفع بالناس للبحث عن بدائل.

وأضاف البستنجي في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن السيارات الكهربائية خفيفة وأسعارها في متناول الأيدي لأن غالبيتها منشؤها الصين فالأسعار مناسبة والتكنولوجيا والإضافات متقدمة بالإضافة إلى السلامة العامة.

وبيّن أن هناك تحولا عالميا نحو السيارات الكهربائية من ناحية التوفير فهناك فرق من 85% إلى 90% مقارنة بالسيارات الأخرى، وأصبحت متوفرة في السوق بكثرة.