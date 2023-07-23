ارتفاع المحروقات يدفع الأردنيين للتحول نحو السيارات الكهربائية
شهد الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي قفزة في أعداد مركبات الكهرباء التي تم التخليص عليها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت دائرة الجمارك الأردنية، في أحدث الأرقام الصادرة عنها، أن عدد مركبات الكهرباء التي تم التخليص عليها بلغ 14.126 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.153 مركبة بزيادة نسبتها 97.5 %.
وأوضحت دائرة الجمارك أن مركبات الكهرباء أصبحت في الصدارة من ناحية الأعداد التي تم التخليص عليها تلاها الهايبرد ثم البنزين ثم الديزل.
من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن محمد البستنجي، إن السبب الرئيسي للتحول نحو سيارات الكهرباء في الأردن هو ارتفاع أسعار المحروقات ما دفع بالناس للبحث عن بدائل.
وأضاف البستنجي في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن السيارات الكهربائية خفيفة وأسعارها في متناول الأيدي لأن غالبيتها منشؤها الصين فالأسعار مناسبة والتكنولوجيا والإضافات متقدمة بالإضافة إلى السلامة العامة.
وبيّن أن هناك تحولا عالميا نحو السيارات الكهربائية من ناحية التوفير فهناك فرق من 85% إلى 90% مقارنة بالسيارات الأخرى، وأصبحت متوفرة في السوق بكثرة.
وأشار البستنجي إلى أن الناس أصبحت تثق في السيارات الكهربائية فهي غير معقدة وشحنها جيد ومتوفرة من الصين.
وأوضح البستنجي أن هناك كمّا كبيرا من الإنتاج الصيني مقارنة بالصناعات الأخرى في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فهناك مصانع كبيرة في الصين وعلامات تجارية كثيرة اتجهت للصين، ما خلق تنافسا كبيرا من حيث السعر والجودة.
ووفقا لأرقام الجمارك، فقد انخفض التخليص على مركبات البنزين بنسبة 22 % إلى 6.150 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.877 مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ومركبات الديزل بنسبة 31.4 % ليتراجع إلى 3.362 مركبة مقارنة مع 4.898 مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي.