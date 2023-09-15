بعد إغلاق 9 أيام.. أفغانستان وباكستان تعيدان فتح المعبر الحدودي الرئيسي

قال مسؤول باكستاني كبير إن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أعيد فتحه اليوم الجمعة بعد إغلاقه لمدة تسعة أيام.

وكان معبر طورخم الحدودي بين الدولتين المتجاورتين مغلقًا منذ الأسبوع الماضي، بعد أن تبادلت قوات من الجانبين إطلاق النار، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع.

وقال مسؤول أمني في طورخم، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة وتم فتح الحدود".

وأضاف أن آلاف المركبات المحملة عالقة على جانبي الحدود عند نقطة العبور الواقعة في شمال غرب باكستان.