الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتتجه صوب أدنى مستوى في 7 أشهر، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي، بينما تراجع البلاديوم إلى أدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولار.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي أمس الثلاثاء، لتلامس أدنى مستوى منذ آذار/مارس عند 1813.90 دولار بسبب ارتفاع الدولار مدعومًا بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في آب/أغسطس.