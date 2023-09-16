أمريكا.. عمال السيارات يواصلون الإضراب وبايدن يسعى "لاتفاق عادل"

يتواصل لليوم الثاني على التوالي، إضراب عمال مصانع السيارات في الولايات المتحدة، في خطوة يمكن أن تكثفها نقابتهم، إذا ما توقفت المفاوضات مع أصحاب الشركات، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويهدد الإضراب ضد "الثلاثة الكبار"، وهم: "جنرال موتورز وستيلانتس وفورد"، بتعطيل عجلة الاقتصاد في البلاد والتأثير على حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وقالت الصحيفة إن أكثر من 12 ألف عامل في مصانع السيارات الثلاثة في ميسوري وأوهايو وميشيغان يواصلون إضرابهم لليوم الثاني على التوالي في استراتيجية تمثل اختبارًا كبيرًا لرئيس نقابة عمال السيارات الجديد شون فاين.

لا اتفاق، لا سيارات

ووصفت الصحيفة، اليوم الأول من الإضراب بأنه كان "بهيجا تخللته هتافات وموسيقى صاخبة حيث أطلق العمال العنان لأبواق سياراتهم المدوية وسط ترديد لعبارة (لا اتفاق، لا سيارات NO WHEEL NO DEAL)"، كشعار لتحركهم.

وتمثل المصانع الثلاثة مجتمعة حوالي 9 بالمئة من إجمالي إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية، حسبما أظهرت بيانات من شركة "وارد إنتليجنس" البحثية.

وأكد رئيس النقابة أنه كلما استمرت المفاوضات، كلما زاد عدد المصانع التي تخطط النقابة لاستهدافها بالإضراب وتنظيم سلسلة من الإضرابات المتفرقة التي سيتم تنفيذها دون سابق إنذار وتهدف إلى إرباك خطط إنتاج شركات السيارات.

ونقلت الصحيفة عن أنتوني طومسون وهو أحد العمال المضربين في مصنع تجميع سيارات "فورد" في واين بولاية ميشيغان، قوله: "علينا أن نضحي من أجل الحصول على شيء ما".