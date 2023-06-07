خبير اقتصادي لـ"إرم نيوز": تعديلات الموازنة المتعلقة بكردستان العراق "مخالفة" للدستور

يترقب العراقيون التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، غداً الخميس، وسط احتمالية تشكّل عقبة جديدة تتمثل في رفض إقليم كردستان العراق للتعديلات التي أجريت على الموازنة في وقت سابق، فيما يجتمع تحالف "إدارة الدولة"، اليوم الأربعاء، لبحث الموضوع مع مسؤولين كُرد، في حين وصف أكاديمي وخبير اقتصادي التعديلات المطروحة بأنها "مخالفة للدستور العراقي".

وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، في أكثر من مناسبة، أنها ترفض التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، واصفةً إياها بأنها "انتهاك لحقوق الشعب الكردي".

ومن المقرر أن يعقد تحالف "إدارة الدولة" اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين كُرد في الحكومة المركزية؛ لمناقشة حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على أن يجري التصويت على المشروع من قبل اللجنة المالية في المجلس، قبل إرساله إلى رئاسة البرلمان لعرضه أمام النواب، ورغم تحديد يوم غد الخميس موعداً للتصويت، إلا أن بنود المشروع لم تُستكمل كلها بعد، ولم تتم قراءتها بالكامل ولا التصويت عليها، وبالتالي لم ترسل إلى رئاسة البرلمان أيضاً.