"تيك توك" تعتزم إطلاق منصة في أمريكا لبيع السلع الصينية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن شركة "تيك توك" تعتزم إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية في أوائل شهر أغسطس/آب المُقبل، لبيع السلع صينية الصنع في الولايات المتحدة.

وأفاد التقرير بأن تطبيق "تيك توك" يسعى لتكرار النجاح، الذي حققته منصتا التسوق الصينيتان "شي إن" و"تيمو"، وأنه سيكون مسؤولا عن تخزين وشحن المنتجات نيابة عن المصنعين والتجار في الصين، ولم ترد (تيك توك) بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.