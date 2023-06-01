وصفته تايبيه بـ"التاريخي".. أمريكا وتايوان توقعان اتفاقا تجاريا

وكانت الولايات المتحدة وتايوان، أطلقتا محادثات تجارية ثنائية في حزيران/ يونيو 2022، في تحدٍ لبكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض أن تكون لديها علاقات رسمية مع دول أجنبية.

ويربط الولايات المتحدة وتايوان منذ 1994 "إطار" للتجارة والاستثمار. كذلك، انضمت تايبيه إلى منظمة التجارة العالمية في 2002 ما أسهم في نمو التجارة الثنائية.

وتُعد الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان.

وأعربت الصين عن استيائها من التقارب خلال السنوات الأخيرة، بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي رغم غياب العلاقات الرسمية، توفر لهذه المنطقة دعمًا عسكريًّا كبيرًا.

وقال الناطق باسم الحكومة آلن لين للصحفيين في تايبيه، "الاتفاق الذي سيوقَّع الليلة، ليس تاريخيًّا فحسب بل يمثّل أيضًا بداية جديدة".