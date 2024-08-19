عزت شركة كهرباء لبنان توقف عمل محطاتها الإنتاجية، إلى استنفاد الوقود، وتوقف إمداداته من العراق، في وقت ترجح فيه الحكومة العراقية استئناف تصديرها للوقود نحو بيروت خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر في وزارة النفط العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "إمدادات الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء فضلاً عن البنزين التي يزود بها العراق لبنان توقفت بشكل كلي منذ أكثر من أسبوعين، لأسباب مجهولة، تتعلق بسياسة الحكومة العراقية تجاه هذا الملف".

وأضاف أن "العراق ومنذ عام 2021 بدأ وفق اتفاقية عقدتها حكومتا العراق ولبنان بتزويد الأخير بمليون طن/سنوياً من زيت الوقود الثقيل، وكان من المفترض أن تتصاعد تلك الكميات وصولاً إلى 1.5 مليون طن".

وشهدت لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية حادة، عندما بدأت الليرة اللبنانية بالتدهور أمام الدولار، لتدخل البلاد في مرحلة عجز عن استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة، لعدم توفر النقد الأجنبي.

ومن جهتها، عزت الحكومة العراقية توقف إمداد الوقود إلى لبنان لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن، مؤكدة أنها ستستأنف العملية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، إن "العراق ملتزم بالاتفاق الذي وقع بين بغداد وبيروت، والأهم والأصدق هو الالتزام الأخوي والقومي والإنساني من الحكومة العراقية والشعب العراقي تجاه أشقائنا في لبنان في الأوقات العصيبة الحالية".

وأضاف أن "التأخير حصل لأسباب فنية ولوجستية تتعلق بالنقل والشحن، وأن الشحنة الجديدة ستحمل خلال الأيام القادمة".