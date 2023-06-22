صندوق الاستثمارات السعودي يبيع حصة في مكلارين للبحرين

وجاء في تقرير أوردته الأربعاء، شبكة سكاي نيوز، أن هذا البيع لن يؤدي إلى ضخ أي أموال جديدة في مكلارين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وسيؤدي الشراء إلى زيادة حصة الأغلبية التي يملكها صندوق ممتلكات في مجموعة مكلارين، التي تضم الشركة البريطانية المصنعة للسيارات عالية الأداء بالإضافة إلى فريق ماكلارين ريسينغ.