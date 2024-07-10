تداول المستثمرون الذهب في نطاق سعري ضيق، اليوم الأربعاء، بينما يترقبون قراءة مهمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي المزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2367.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0229 بتوقيت جرينتش، وفق "رويترز".

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 2374.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم تحسن في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" مبررات اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وسيتحدث باول أمام مجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء".

ووفقاً لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يرى المتعاملون حالياً فرصة تبلغ 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

ويزداد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائداً مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران، المقرر صدورها غداً الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت 0.1% على أساس شهري، وأن الأسعار الأساسية زادت بمقدار 0.2%.

ومن شأن ذلك أن يجعل الارتفاع على أساس سنوي عند 3.1% و3.4% على الترتيب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 30.89 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 984.55 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 981.37 دولار.