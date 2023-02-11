أفضل 5 وجهات للاستشفاء والاسترخاء في 2023

يعد السفر من أجل الاستجمام هو الهدف الأول للمسافرين حول العالم، حيث أصبحت وجهات الاسترخاء أكثر شهرة، وأصبح حوالي 46٪ من المسافرين حول العالم أكثر رغبة في الراحة والاستجمام أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب موقع "Hotels.com"، انتعشت سياحة الاسترخاء والاستشفاء منذ 2021 مع زيادة بنسبة 30٪ في 2022، ولن يكون 2023 بمنأى عن ذلك، وفيما يلي أفضل 5 وجهات للاسترخاء والاستشفاء لعام 2023:

جزيرة إيبيزا

تعرف جزيرة إيبيزا الإسبانية بأنها جزيرة الاحتفالات، إلا أن بعض الأماكن فيها أصبحت أكثر هدوءًا ومثالية لقضاء عطلة صحية، ويمكن الاستمتاع بزيارة بعض الفنادق التي تفتخر بتقديم أجواء مثالية من حيث تقديم الأطعمة الصحية اللذيذة التي تلبي التفضيلات المختلفة مع البرامج المختلفة التي تحفر مبادرات العافية العادية، مثل برنامج Longevity with Rosebar وهو عبارة عن محاولات لتحسين حالة الجسم والعقل باستخدام التكنولوجيا والأدوية عن طريق التدريب الشخصي وطب الطاقة الذي يزيد من مستويات الطاقة والتركيز الذهني ويقلل من آثار الشيخوخة، وأصبح هذا النوع من العلاج أكثر شيوعًا في الجزيرة.

كوراساو

تعد كوراساو إحدى الجزر الواقعة في منطقة البحر الكاريبي وتمتلك الجزيرة تاريخًا طويلًا باعتبارها مكانًا للاسترخاء للمسافرين الهولنديين دون تشتيت.

وتعتمد السياحة الاستشفائية في كوراساو على ارتداء النظارات الواقية واستكشاف الشعاب المرجانية القريبة، ويعد هذا النمط الصحي مناسبًا للمسافرين الذين يفضلون عدم الجلوس في أماكنهم لفترة طويلة، وتوفر بعض المنتجعات إقامات تشمل الغوص أو الغطس؛ مما يسمح للمسافرين بالقيام مباشرة بالأنشطة المائية.