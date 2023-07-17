تركيا تلزم مؤسسات حكومية بترشيد نفقاتها

أصدر وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، تعميماً إلى المؤسسات الحكومية يقضي بترشيد النفقات وإعادة النظر بشأنها، باستثناء النفقات المتعلقة بأضرار الزلزال، وفق وسائل إعلام تركية.

وذكرت قناة "أن تي في" التركية، أن شيشمك طالب المؤسسات الحكومية المشمولة بالتعميم بالامتثال للإجراءات المحددة بشأن النفقات المحلية والدولية، والالتزام بالتدابير المحددة في الاستخدام المناسب للممتلكات العامة.

وشدد التعميم على ضرورة تنفيذ الخدمات العامة داخل حدود الميزانية المخصصة للمؤسسات الحكومية، وعدم تجاوز النفقات المحددة.