بموجب اتفاق الهجرة .. أوروبا تبدأ دفع أموال لتونس قريبا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها ستباشر "خلال الأيام المقبلة" تسديد الأموال المنصوص عليها في الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو مع تونس؛ للحد من توافد المهاجرين انطلاقا من هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو، إن "المفوضية تعلن اليوم مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو لتونس وحزمة مساعدات عملانية في مجال الهجرة بقيمة تقارب 67 مليون يورو، سيتم صرفهما خلال الأيام المقبلة".

وتشكل تونس مصدر قلق لأوروبا، خاصة إيطاليا؛ بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها وخطر تسارع انطلاق المهاجرين من سواحلها.