هل تهدد حرب غزة أسواق الطاقة في العالم؟

قد يؤدي تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مزيد من الضغوط على إمدادات النفط والغاز العالمية، التي تعطّلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد خبراء.

وفي الوقت الراهن، ارتفعت أسعار الذهب الأسود بشكل طفيف نسبيًا كنتيجة للنزاع الذي اندلع بسبب الهجوم الدامي الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وارتفع خام المؤشر الأوروبي برنت نحو 10 %، ونظيره الأمريكي نحو 9 %. وتبلغ الأسعار نحو 90 دولارًا للبرميل، وهي لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.

ويقول المحلل في بنك "يونيكريديت" إدواردو كامبانيلا، إنّ "إسرائيل ليست مُنتِجًا للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة".