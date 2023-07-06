وزير النفط الإيراني يلتقي نظيريه السعودي والإماراتي

التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، الخميس، نظيريه السعودي عبد العزيز بن سلمان والإماراتي سهيل المزروعي، كلٌّ على حدة، على هامش مؤتمر "أوبك" الثامن المنعقد في فيينا.

وقالت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن "وزيري نفط السعودية وإيران ناقشا الأوضاع الحالية لأسواق الخام العالمية ومستقبلها".

وبحسب الوكالة ناقش الوزيران أيضا "الملفات الثنائية بين السعودية وإيران، بما في ذلك الاستثمار في صناعة النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك وتجارة المواد الهيدروكربونية وتطوير الحقول المشتركة".

وفي السياق ذاته، قالت الوكالة، إن "وزير النفط الإيراني التقى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي على هامش أعمال منتدى أوبك".

وبحسب الوكالة، أكد الجانبان أهمية توسيع التعاون النفطي بين البلدين.