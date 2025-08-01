وزير الخزانة الأمريكي بيسنت يحذف تدوينة عن الصين

نشر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الجمعة، تدوينة عبر منصة "إكس"، عبر فيها عن تفاؤله "بما هو قادم مع الصين"، مشيراً إلى أن "واشنطن لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين".

وحذف بيسنت التدوينة لاحقاً، بحسب "رويترز"، والتي جاء فيها: "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدماً، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين"، مضيفاً: "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".

جاء ذلك بعد أن نددت الصين، بالحمائية التي "تضر بمصالح جميع الأطراف"، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على نحو 70 بلدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحفي دوري: إن "الصين تعارض بصورة منهجية وواضحة فرض هذه الرسوم الجمركية. لا رابح في حرب رسوم جمركية أو حرب تجارية"، بحسب "فرانس برس".

والخميس، وقع الرئيس ترامب، أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية مضادة تتراوح بين 10 و41 % على عشرات الدول، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الجمعة.