صحيفة: مستثمرون صينيون يدينون البيروقراطية في إسبانيا

ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية أن سيدة الأعمال الصينية ليلينغ تشي، رئيسة جمعية "شنتشن" للصناعة والتجارة في إسبانيا، اشتكت من العجز الذي تعاني منه مدريد فيما يتعلق بالمستثمرين الآسيويين، والبيروقراطية المفرطة والعقبات التي تحول دون السماح بفتح أعمال تجارية جديدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: "أوضحت تشي أنه إلى جانب الولايات المتحدة، فإن الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي هي الصين، وأن إسبانيا يجب أن تستفيد من الفرص المتاحة لها".

ولفتت تشي إلى أن إسبانيا "تتمتع بحضور مهم للغاية في أمريكا اللاتينية، تحديدًا في القطاع المالي، وفي البنية التحتية، وفي مجال السياحة، ما يمكنها من أن تكون جسرا إلى سوق محتملة تضم 600 مليون نسمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أعلنت إجراء تحقيق في المساعدات التي تمنحها الصين لإنتاج السيارات الكهربائية، التي تقدر بـ 72.3 مليار دولار من الإعفاءات الضريبية حتى عام 2027، وهي ممارسة غير عادلة، على حد تعبير رئيسة المفوضية.

المصدر: صحيفة "ABC" الإسبانية