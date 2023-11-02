أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف من تأثير "حرب غزة" على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، على وقع الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط حالة من القلق بين المستثمرين بشأن ما إذا كان يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا إلى 85.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا إلى 80.90 دولار للبرميل.