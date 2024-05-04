من "مستقرة" إلى "إيجابية".. فيتش تعدل النظرة المستقبلية لمصر

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة النظرة المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب ما نقلت رويترز.

وفي مارس آذار، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

وفي فبراير شباط، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.