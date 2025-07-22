ترامب يعلن اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع الفلبين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفلبين يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى 19% مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 20%.

ولدى استقباله في البيت الأبيض، وصف ترامب نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس بـ"المفاوض الصعب جدا"، قائلا إنهما يقتربان من التوصل إلى "اتفاق تجاري كبير"، بحسب "فرانس برس".

لكنه أفاد على منصته "تروث سوشال" لاحقا أنه سيمضي قدما بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% على منتجات مانيلا، بينما ستكون السوق الفلبينية مفتوحة تماما أمام السلع الأمريكية.

وجاء في منشوره "توصلنا إلى اتفاقنا التجاري بحيث تصبح الفلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة".

وكانت مانيلا التي تعد حليفة تاريخية لواشنطن، من بين البلدان التي بعثت رسائل لترامب هذا الشهر تحذّر من تداعيات فرض رسوم نسبتها 20% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب، مقارنة مع نسبة سابقة هدد بها الرئيس الأمريكي بلغت 17%.

يأتي ذلك رغم توطيد البلدين علاقاتهما الدفاعية في ظل التوتر بين مانيلا وبكين.

نشرت الولايات المتحدة العام الماضي في ظل حكم الرئيس جو بايدن، صواريخ تطلق من الأرض في الفلبين.

كما سعت لتصنيع الذخيرة في الفلبين رغم إغلاق قاعدة بحرية أميركية عام 1992 في خليج سوبيك نتيجة ضغوط شعبية كبيرة.

وقال ماركوس "كل ما نعتبره جزءا من تحديث الجيش الفلبيني هو في الحقيقة رد على الظروف المحيطة بالوضع في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف "نشعر بقلق بالغ حيال الدفاع عن أراضينا وممارسة حقوقنا السيادية". وتابع بأن "الولايات المتحدة لطالما كانت حليفنا الأقوى والأقرب والأكثر موثوقية".

خاضت الصين والفلبين سلسلة مواجهات في المياه المتنازع عليها التي تطالب بكين بها كاملة رغم حكم دولي بعدم وجود أساس قانوني لهذه المطالبة.

وبينما تعتبر إدارة ترامب بأن الصين أكبر خصم للولايات المتحدة، إلا أن الرئيس نفسه يتباهى بعلاقته مع نظيره شي جينبينغ. وقال إنه سيزور الصين بدعوة من شي "على الأرجح" في "المستقبل غير البعيد كثيرا".

وتابع في إشارة إلى ماركوس "لا مانع لدي إن كانت علاقته بالصين جيدة، إذ إن علاقتنا مع الصين تمضي بشكل جيد".