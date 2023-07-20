ارتفاع الدولار مع تراجع طلبات إعانات البطالة

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، مقابل العملات، بعدما أظهرت بيانات تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

هذه البيانات عززت التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بحال بقي الاقتصاد قويًا.

وذكرت وزارة العمل الأمريكي بأن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 9 آلاف إلى 228 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 يوليو/ تموز.