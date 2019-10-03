”روسنفت“ الروسية تعتمد اليورو في جميع صفقات التصدير الجديدة

أفادت وثائق عطاء، أن ”روسنفت“ الروسية، حددت اليورو، كعملة أساسية لجميع عقودها الجديدة للتصدير، بما يشمل عقود النفط الخام ومنتجات النفط والبتروكيماويات وغاز البترول المسال.

ومن المقرر، أن يقلل التحول عن الدولار الأمريكي، إذ تفيد الوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ“روسنفت“، أنه حدث في سبتمبر/ أيلول، تأثر الشركة التي تديرها الدولة بعقوبات أمريكية جديدة محتملة.

وتهدد واشنطن بفرض عقوبات على ”روسنفت“، على خلفية أنشطة في فنزويلا، وهي الخطوة التي تقول الشركة إنها ستكون مخالفة للقانون.

وشركة ”روسنفت“، أكبر مصدر للنفط في روسيا، إذ تشحن للخارج حوالي 120 مليون طن من النفط سنويًا، بما يعادل 2.4 مليون برميل يوميًا.

وقال متعامل من شركة تشتري بشكل منتظم من ”روسنفت“: ”عدلت روسنفت حديثًا جميع العقود الجديدة لإمدادات التصدير إلى اليورو.. جرى إخطارنا“.

وبحسب ثلاثة متعاملين، حددت ”روسنفت“ اليورو كعملة أساسية في جميع العقود الجديدة لمبيعاتها للتصدير، اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول.