الحريري: لبنان سيبحث الدعم المالي السعودي في لجنة جديدة مشتركة

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن لبنان، المثقل بالديون، سيبحث الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي في لجنة ثنائية جديدة يشكلها البلدان.

وأضاف الحريري للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس إن العمل جار بشأن اللجنة الجديدة، وإنه يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقًا لها.

وقال: ”سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا فيما يخص وضعنا المالي“.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد قال الأربعاء الماضي، إن الرياض تُجري محادثات مع لبنان بشأن تقديم دعم مالي دون أن يذكر تفاصيل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال مصدر مسؤول في لبنان إن العمل جار لعقد اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف المصدر أن الحريري ومسؤولًا سعوديًا كبيرًا سيرأسان اللجنة.

ويسعى لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، لتنفيذ إصلاحات طالما جرى تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

وزاد الحافز لإجراء الإصلاحات مع تباطؤ الاقتصاد وتراجع تدفق العملة الصعبة من اللبنانيين في الخارج، وتلك التحويلات هي مصدر رئيسي منذ أمد طويل لتمويل عجز الميزانية وعجز ميزان المعاملات الجارية.