تقرير: واشنطن بصدد إعفاء 400 منتج صيني من الجمارك مؤقتًا

كشف تقرير لمحطة (CNBC) اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحد تعتزم، بشكل مؤقت، إعفاء 437 نوعًا من المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي.

وتقول (CNBC) في تقريرها إنها تستند إلى ثلات وثائق من المقرر أن ينشرها مكتب الممثل التجاري الأمريكي في وقت لاحق اليوم الجمعة، حيث تشمل الاعفاءات سلعًا مثل أضواء شجرة عيد الميلاد والقش البلاستيكي ومقاود الكلاب ولوحات الدوائر المطبوعة.

وهذه السلع الـ437، كانت ضمن بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار شملتها الرسوم الجمركية الأمريكية في العام الماضي، وتأتي الإعفاءات نتيجة أكثر من 1100 طلب قدمته الشركات والكيانات الأخرى في الولايات المتحدة وفقًا للوثائق، حسب التقرير.

ولم يوضح التقرير موعد سريان الإعفاءات الجمركية الأمريكية بشأن المنتجات الصينية ولا الفترة التي تستغرقها.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية الصينية أنها ستعفي 16 خط إنتاج أمريكي من الرسوم الجمركية.

وفي مطلع الشهر الجاري، تبادل البلدان فرض رسوم جمركية على واردات بعشرات المليارات من الدولارات، فيما استأنف مفاوضون تجاريون من البلدين المحادثات المباشرة على مدار يومين، لأول مرة منذ نحو شهرين، في مسعى لإيجاد حل للخلافات المندلعة بينهما منذ أكثر من عام.

وتهدف المفاوضات إلى إرساء أساس المحادثات رفيعة المستوى المقررة في مطلع الشهر المقبل.