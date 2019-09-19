خبير اقتصادي: 7 بالمئة من سكان إيران يعانون الجوع

قال الخبير الاقتصادي الإيراني البارز والأستاذ بجامعة طهران، ”حسين راغفر“، إن 7 بالمئة من سكان إيران يعانون من الجوع، مضيفًا أن ”هذه الإحصائيات تعود لعام 2017 ولا تتوفر إحصائيات للعامين الماضيين“.

وأوضح راغفر، في ندوة نظمتها جامعة الزهراء في طهران: ”إن 7 بالمئة من الشعب الإيراني يعانون من الجوع وهذا الرقم ليس صغيرًا“، مبينًا أن ”الوضع الحالي لا شك أنه أسوأ من عام 2017، وأن الحكومة والجهات المختصة لم تكشف عن إحصائيات معدلات السكان الذين يعانون من الجوع“.

واعتبر الباحث الاقتصادي الإيراني أن واحدة من الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد سياسيًا واجتماعيًا هي ”عدم المساواة والفجوة الطبقية في إيران، وأن عدم تقليل التفاوت الطبقي والفجوة بين الشريحة الفقيرة والغنية يهدد البلاد“.

وفي عام 2017 قال مركز الإحصاء الإيراني إن عدد سكان البلاد بلغ 79 مليونًا و926 ألفًا و270 شخصًا، ومع احتساب نسبة 7 بالمئة من عدد السكان الذين يعانون من الجوع يبلغ عددهم نحو 5 ملايين و594 ألفًا و838 شخصًا.