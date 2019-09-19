الكويت تعلن أن المخزون الغذائي الاستراتيجي يكفي ستة أشهر‎

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت مشعل السيار، عن أن المخزون الغذائي الاستراتيجي في البلاد يكفي لنحو ستة أشهر مقبلة، فضلًا عن وجود أصناف غذائية تشهد حركة دوران في الجمعيات والأسواق المركزية التابعة لها.

وقال السيار، في تصريح صحفي تداولته وسائل الإعلام، إن الاتحاد يعقد اجتماعات دورية خاصة بخطة الطوارئ والمخزون الغذائي الاستراتيجي مع مسؤولي قطاع التعاون بوزارة الشؤون ووزارة التجارة والجمعيات التعاونية، مبينًا أن بعض الجمعيات لا مخازن لديها خلال الفترة الحالية، وتستعين بالجمعيات الأخرى للتخزين.

وأوضح السيار أنه تم مسبقًا تقديم اقتراح إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يتضمن إنشاء مخزن في كل محافظة تابع لها، بحيث يكون الهدف منه هو توفير الأمن الاستراتيجي والغذائي للجمعيات التي لا تملك مخازن.

وأكد السيار على حرص مسؤولي الجمعيات التعاونية مواكبة التطورات الإقليمية فيما يتعلق بالمخزون الغذائي الاستراتيجي، وذلك منذ ستة أشهر من خلال عقد الاجتماعات الدورية معهم.

ويأتي تصريح السيار تزامنًا مع الأوضاع المتصاعدة التي شهدتها البلاد والمنطقة الخليجية مؤخرًا عقب تعرض منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية يوم السبت الماضي للقصف، فيما يدور الحديث عن أن الصواريخ التي قصفت المنشآت عبرت الأجواء الكويتية، ما حدا بالجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات.