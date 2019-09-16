عقوبات أمريكية جديدة مرتقبة ضد 3 بنوك لبنانية

أفادت صحيفة لبنانية، يوم الإثنين، بأن حزمة من العقوبات الأمريكية قد تستهدف 3 بنوك لبنانية جديدة، بعد المصرف اللبناني ”جمال ترست بنك“.

ونقلت صحيفة ”الجمهورية“ عن مصادر وصفتها بـ“الموثوقة“، أن ”القرار الأمريكي بتوسيع العقوبات على المصارف اللبنانية المتهمة بالتعامل مع حزب الله، قد اتُخذ، وأنه سيضم 3 بنوك جديدة بعد أن كان قرار سابق أدرج بنك جمّال ترست في قائمة العقوبات“.

صحيفة الجمهورية، نقلت، اليوم الإثنين، عن مصادر وصفتها بأنها ”موثوقة“، قولها إن القرار اتُخذ، وإن القائمة الجديدة ستشمل 3 بنوك، لم تذكر أسماءها.

وأضافت أن ”المصادر لم تحدد توقيت صدور هذا القرار، وما إذا كان سيشمل إعلان العقوبات على هذه البنوك في توقيت واحد، أم أنه سيأتي بالتدرج“.

ويأتي ذلك بعد أيام ”من إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسليا، أن الإدارة الأمريكية التي خصصت 10 ملايين دولار لمن يبلغها بمعلومات عن المتعاونين مع حزب الله، تلقت معلومات قيّمة من داخل وخارج لبنان، وهي التي أدت لفرض عقوبات على بنك جمال ترست“.

وكانت صحيفة ”الأخبار“ المقرّبة من حزب الله، نشرت أن الفترة المقبلة ستشهد فرض المزيد من العقوبات التي قد تطال حلفاء حزب الله الفاعلين في السياسة والاقتصاد. وأضافت أن الأسماء موجودة وجاهزة لدى الأمريكيين بانتظار التوقيت المناسب“.