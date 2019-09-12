انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.3%

هبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثاني 2019، إلى 12.3% من 12.5% في الربع الأول 2019 السابق له.

وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، بلغ معدل بطالة السعوديين 6% للذكور، و31.1% للإناث.

وانخفض معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 5.6%، من 5.7% في الربع الأول 2019.

وبلغ عدد المشتغلين 12.86 مليون فرد، منهم 9.77 مليون أجنبي (76%)، و3.01 مليون سعودي (24%).

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام الجاري.

ويأتي انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين، في ظل خطوات سعودية رفعت على إثرها منذ 3 أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى 10.6% في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.