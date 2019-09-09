الذهب يرتفع.. وارتفاع الأسهم يحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1509.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، بعدما فقد 1% تقريبًا في الجلسة السابقة. وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1517.9 دولار للأوقية.

ولقيت أسواق الأسهم العالمية دعمًا بعدما قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة، إنه سيقلص الاحتياطيات النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها لإتاحة سيولة لدعم الاقتصاد الذي يتباطأ جراء النزاع الجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات أمس تراجعًا مفاجئًا لصادرات الصين في آب/ أغسطس الماضي، إذ تراجعت الشحنات للولايات المتحدة ما يشير إلى ضعف أكبر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويبرز الحاجة لمزيد من التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 18.04 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.4% إلى 946.20 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 0.1% إلى 1535.56 دولار.