أول تصريح للأمير عبدالعزيز بن سلمان بعد أدائه القسم وزيرًا للنفط السعودي

قال وزير الطاقة السعودي الجديد، عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع منتجي النفط الآخرين، داخل منظمة ”أوبك“ وخارجها، من أجل استقرار وتوازن الأسواق العالمية.

وهذا أول تصريح للأمير بعد أدائه القسم وزيرًا للنفط الأحد.

وأكد عبدالعزيز بن سلمان ”أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات“، حسب صحيفة ”الرياض“ المحلية.

وعين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجله الأميرعبدالعزيز، في منصب وزير الطاقة، خلفًا لخالد الفالح.

ويأتي الوزير الجديد ابن الـ 59 عامًا، إلى وزارة الطاقة، وهو أحد أبرز العارفين فيها، إذ إن تخصصه الدراسي وحياته العملية الطويلة، لم تبتعد عن قطاع الطاقة والنفط والصناعة.