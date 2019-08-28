تونس تتحصل على هبة أمريكية 335 مليون دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، منح تونس هبة بقيمة 335 مليون دولار، على مدار 5 أعوام حتى 2024.

ووقّع على اتفاقية الهبة من الجانب التونسي زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار، ومن الجانب الأمريكي مايكل هارفي المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبحضور دونالد بلوم السفير الأمريكي لدى تونس، وبيتر ريلي مدير مكتب الوكالة بتونس.

وعقب التوقيع، اعتبر السفير الأمريكي، في تصريحات للصحفيين، الاتفاقية بمثابة ”نقطة تحوّل فارقة في علاقة الشراكة بين تونس والوكالة الأمريكية“.

وأشار بلوم إلى أنّ ”الشراكة بين الوكالة وتونس انطلقت منذ 1957، وقامت الوكالة بإعادة فتح مكتبها في تونس 2014 بعد فترة غياب تعود الى عام 1995“.

ويقوم المدير المساعد للوكالة الأمريكية للتنمية مايكل هارفي بزيارة عمل إلى تونس، الثلاثاء، وتستغرق ثلاثة أيام.

وقال هارفي: ”هذه الاتفاقية تمتد على خمس سنوات، وسيكون نصيب هذه السنة 45 مليون دولار“.

من جانبه، قال الوزير العذاري، في تصريحات للصحفيين: إنّ ”الهبة مهمة وسيتم توجيهها إلى محورين أساسيين، الأول هما دعم الانتقال الاقتصادي وتمويل المشاريع الموجهة للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة، والثاني تحسين الحوكمة“.

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية) مسؤولة في المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين، وتأسست في 1961، وتسعى إلى مساعدة الشعوب التي تعاني لتحسين ظروف معيشتها.