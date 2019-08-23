فيتش تخفض تصنيفها الائتماني للبنان.. ووزير المالية: دليل على حاجتنا للإصلاحات

خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان من (-b) إلى (ccc).
وقالت الوكالة إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت فيتش أن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، مشيرة إلى أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
وفي أول تعليق رسمي على تخفيض التصنيف الإئتماني للبلاد، قال وزير المالية اللبناني إن ذلك دليل على حاجة لبنان إلى إجراء مزيد من الإصلاحات.