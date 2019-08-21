بعد 3 سنوات من المفاوضات.. إسرائيل وكوريا الجنوبية تتوصلان إلى اتفاقية للتجارة الحرة‎

توصلت إسرائيل وكوريا الجنوبية إلى إتفاقية للتجارة الحرة اليوم الأربعاء بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وسط آمال بالبناء على قفزة بلغت أكثر من 15 بالمئة في التجارة الثنائية العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاقية، وهى الأولى لإسرائيل مع دولة آسيوية، وأثنى على كوريا الجنوبية قائلًا إنها ”اقتصاد عالمي رائد متقدم ومفعم بالحيوية“.

وقال أثناء اجتماع مع وزير التجارة الكوري الجنوبي يو ميونج-هي ”شراكتنا ستكون لها منفعة هائلة لبلدينا كليهما“.

”أنا متأكد أنها ستضاعف حجم تجارتنا عدة مرات أعتقد أن هذا سيتيح أيضا للمستهلكين الإسرائيليين أسعارا مخفضة، وسيزيل الرسوم الجمركية على سبيل المثال للسيارات الكورية“.

وبمقتضى الإتفاقية، ستكون أكثر من 95 في المئة من الصادرات الإسرائيلية معفية من الرسوم الجمركية بينما سيدخر المستوردون والمستهلكون حوالي 100 مليون شيقل (28 مليون دولار) سنويًا.

وتشكل الآلات والمعدات الكهربائية والطبية أكثر من نصف الصادرات الإسرائيلية إلى كوريا الجنوبية. وتشمل الصادرات أيضًا المخصبات الزراعية (الأسمدة) ومستحضرات التجميل والعصائر.

وسترفع الرسوم الجمركية عن الواردات من كوريا الجنوبية بما في ذلك السيارات وأجزائها ولعب الأطفال والأجهزة المنزلية والمكونات الإلكترونية.