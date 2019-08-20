سندات لبنان الدولارية تهبط لمخاوف من خفض التصنيف

تراجعت السندات الدولارية الصادرة عن الحكومة اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف من أن تخفض ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المستحقة في 2027 نزلت سنتين للدولار ليجري تداولها عند أدنى مستوياتها، بينما انخفض الإصدار المستحق في 2026 بواقع 2.4 سنت ليصل أيضًا إلى مستوى متدنٍ جديد.

وقال غياس غوكينت من جيه.بي مورغان للأوراق المالية: ”هناك مراجعة وشيكة للتصنيف من ستاندرد آند بورز، والناس يركزون على احتمال خفض التصنيف“.

وأضاف: ”أعطت ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف السيادي للبنان في الأمد الطويل، وحاكم المصرف المركزي قال إن خفض التصنيف قد يؤثر على مستويات كفاية رأس المال لدى البنوك“.

ومن المنتظر أن تنشر ستاندرد آند بورز مراجعتها الخاصة بلبنان يوم الجمعة المقبل.

ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المالية العامة للبنان ستاندرد آند بورز إلى إعطاء نظرة مستقبلية سلبية لتصنيف البلاد البالغ B- في بداية آذار/مارس الماضي.

وترقبًا لتلك الخطوة، ارتفعت أيضًا تكلفة التأمين على الديون السيادية اللبنانية من مخاطر التخلف عن السداد في الأيام الأخيرة، حيث حددت آي.إتش.إس ماركت السعر المعروض لعقود مبادلة مخاطر الائتمان لخمس سنوات عند 1096 نقطة أساس، اليوم.