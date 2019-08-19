إيران.. نائب يتهم شركات حكومية بإغراق السوق بـ“الذرة المسممة“

كشف البرلماني الإيراني أمير خجسته، يوم الإثنين، عن تورط شركات بالقطاع الحكومي في استيراد آلاف الأطنان من حبوب الذرة الفاسدة والمسممة، بمبالغ مخصصة للدعم لاستيراد السلع الأساسية.

وقال خجسته، في تصريحات لوكالة أنباء ”فارس“ شبه الرسمية: ”هناك 13 شركة حكومية استوردت في العام 2016، 491 ألف طن من الذرة الفاسدة والملوثة بسُم آلفاتوكسين، وذلك عن طريق مبالغ مخصصة ومدعمة من البنك المركزي وصلت إلى 35 مليون دولار“.

وأشار خجسته، إلى أن ”هذه الشحنات دخلت البلاد قادمة من البرازيل عبر ميناء الخميني الدولي، ولم تكن تحمل شهادة إثبات من وزارة الصحة البرازيلية“.

وطالب الشركات المستوردة لهذه الشحنات بالكشف عن مصير الأموال التي كانت مخصصة لاستيراد السلع السليمة.