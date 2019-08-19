خبراء يحذرون من ركود الاقتصاد الأمريكي في العامين المقبلين‎

توقع خبراء أن يشهد اقتصاد أمريكا ركودًا في العامين المقبلين، رغم اعتبارهم في الوقت نفسه أنه يمكن لقرارات المصرف الاحتياطي الفدرالي تأخير ذلك الركود، بحسب استطلاع للرأي نُشر يوم الاثنين.

ومن بين 226 خبيرًا استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصاديي الأعمال، توقع 38% دخول أول اقتصاد عالمي في ركود عام 2020، بينما تكهن 34% بدخوله في ركود عام 2021، فيما اعتبر 14% أن ذلك سيحصل في وقت أبعد من ذلك.

في المقابل، توقع 2% فقط دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود عام 2019، مقابل 10% في استطلاع سابق أجري في شباط/فبراير.

وقالت رئيسة الرابطة وكبيرة الاقتصاديين في مجموعة ”كي بي ام جي“ كونستانس هانتر، إن ”الأشخاص المستطلعين توقعوا توسع نمو النشاط الاقتصادي عبر تغيير في السياسة النقدية“ للاحتياطي الفدرالي، الذي خفض نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا في أواخر تموز/ يوليو.

ووفق الاستطلاع، توقع 46% من الاقتصاديين خفضًا جديدًا لنسب الفوائد من جانب البنك المركزي بحلول نهاية العام، فيما رأى 39% أن الاحتياطي الفدرالي سينهي عام 2019 من دون تغيير نسب الفائدة.

وخفض المصرف المركزي الأمرؤكي في 31 تموز/ يوليو، معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض وثبتها بين 2 و2,5 %.