مع تواصل احتجاز 4 مليارات.. إسرائيل تقتطع 13 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية النقاب عن صدور قرار قضائي يقضي باقتطاع مبلغ جديد من أموال الضرائب الفلسطينية المُحتجزة لدى إسرائيل، وتحويله لدائرة الحجوزات بوزارة المالية الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار يقضي بتحويل مبلغ 12.7 مليون شيكل لدائرة الحجوزات من وزارة المالية الإسرائيلية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات حجوزات مالية تتعلق بملفات قضائية فتحت ضد السلطة الفلسطينية، منوهةً إلى أنه سيتم توزيع الأموال المحولة من خلال سلطة الجباية الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء لصالح مواطنين إسرائيليين عرب كانوا يعيشون في الضفة الغربية، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية بتهمة ”التخابر مع إسرائيل“ وتعرضهم للتعذيب خلال فترة اعتقالهم.

من ناحيته، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن القرار يأتي لزيادة الضغط على السلطة الفلسطينية وبشكل أحادي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحتجز أكثر من 4 مليارات شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضح ملحم، في حديثه لـ ”إرم نيوز“، أن ذلك يأتي في إطار المساعي الإسرائيلية لضرب الاقتصاد الفلسطيني وإفشال كافة التحركات الفلسطينية لإقامة الدولة، لافتًا إلى أن إسرائيل تقتطع من أموال الضرائب دون أي تنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد الحاجة المُلحة لوجود آلية دولية للرقابة على اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية، إلى جانب مراجعة دولية لكل ما سبق.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تطالب بإيجاد آلية دولية لمراجعة اقتطاع إسرائيل من أموال المقاصة، كما أنها تتهم حكومة الاحتلال بسرقة الأموال الفلسطينية.

وتطالب السلطة الفلسطينية بتعديل بروتوكل باريس الاقتصادي الذي بموجبه تجبي إسرائيل الضرائب للفلسطينيين وتحولها إلى خزينة وزارة المالية مقابل 3% من تلك الأموال.