برلماني: البنك الدولي وجه تحذيرًا للعراق

قال نائب في البرلمان العراقي، إن البنك الدولي وجه تحذيرًا للعراق، حول تجاوز مستوى الاستهلاك الخط الأحمر في موازناتها الاتحادية.

وأشار النائب عن تحالف ”سائرون“ رياض محمد في تصريح صحفي، اليوم السبت، إلى أن ”البنك الدولي أبلغ الحكومة بتجاوز الخط الأحمر لمستوى الاستهلاك ضمن الموازنات الاتحادية“.

وتابع إن ”نسبة الاستهلاك تجاوزت الـ25%، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا على الوضع المالي للبلاد“.

وأوضح محمد أن ”رفع نسبة الاستهلاك في الموازنة يشكل مخاطر كبيرة من حيث عدم تمكن الحكومة من التوظيف وتنفيذ المشاريع“.

وأشار إلى أن ”خفض تلك النسبة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص وتحويل الموازنات من استهلاكية إلى استثمارية“.

وطالب صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية، الأسبوع الماضي، بخفض الإنفاق على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي.