تقرير: الصين حولت مليار دولار لتركيا في يونيو الماضي

كشفت وكالة بلومبيرغ نقلًا عن مصادر مطلعة أن الصين حولت مليار دولار لتركيا في شهر حزيران/يونيو الماضي الذي شهد خسارة الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات بلدية مدينة إسطنبول لصالح المعارضة.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بنك الصين المركزي بتحويل هذا المبلغ الضخم بموجب اتفاق مقايضة عملات أبرم بين البلدين عام 2012، مضيفة أن عملية التحويل شكلت دعمًا قويًا لاحتياط تركيا من العملات الأجنبية.

ورأى المحلل في صندوق مارشال الأمريكي، أزغور إنلوهسارسلكي، أن مثل هذه المصادر المالية القصيرة الأجل لا تعتبر علاجًا لمشكلات تركيا الاقتصادية في المدى البعيد، ولا تشكل بديلًا ناجحًا عن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

ولفت إلى أن تحويل هذا المبلغ يعني أن تركيا تسعى إلى تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية تزامنًا مع توتر غير مسبوق في علاقاتها مع الغرب.

ووفقًا للوكالة، فإن تركيا وقعت اتفاق المقايضة مع الصين قبل أكثر من 7 سنوات، إلا أنه لم يتم تحويل أية مبالغ كبيرة يمكن أن تدعم الاحتياط التركي باستثناء المبلغ الأخير.

وقالت إن تركيا تسعى إلى توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى بهدف دعم أصولها بالعملات الأجنبية وسط تدهور غير مسبوق بالليرة ومشكلات مالية أخرى، مشيرة إلى اتفاق مماثل تم توقيعه بالأحرف الأولى مع قطر العام الماضي وتعهدت الدوحة بموجبه باستثمار نحو 3 مليارات دولار في تركيا.