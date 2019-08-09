خبراء يتهمون حكومة الشاهد بتأزيم الاقتصاد التونسي (فيديو إرم)

وجه خبراء اقتصاد تونسيون انتقادات حادّة للحكومة، بسبب سياستها التي وصفوها بالفاشلة في إدارة الأزمة الاقتصاديّة التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، حيث تراجعت مؤشرات التنمية، وارتفعت الديون بشكل غير مسبوق، وانهارت القدرة الشرائية.

واتّهم عدد من الخبراء، في تصريحات لموقع ”إرم نيوز“، الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، بتدمير الاقتصاد والوقوف وراء ما تشهده البلاد من تراجع غير مسبوق للاقتصاد الوطني، لاسيما في ما يتعلّق بتدهور الدينار وتضاعف نسبة التضخّم.

وقال الخبير المالي، معزّ الجودي، إن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، لافتًا إلى ارتفاع نسب المديونيّة، حيث كانت النسب قبل عام 2011 تقارب الـ40%، لكنّها وصلت اليوم إلى 77% من الناتج المحلّي، وهو يعدّ رقمًا مخيفًا لا سيما أنّ هذه التمويلات خصصت للمصاريف العموميّة وليست لإنجاز مشاريع جديدة.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي لسعد الذوادي، أن المديونية مرتبطة بعدة عناصر على غِرار التهرب الضريبي، والثغرات التشريعيّة التي تمّ الإبقاء عليها، والتي لا تزال تحمي عمليات غسيل الأموال، و“الجرائم الضريبية“.

بدوره، أوضح النائب محمد الفاضل بن عمران، أن المسؤوليّة مشتركة فيما يتعلّق بتحمّل أسباب المديونيّة، منوّهًا إلى أنّ نسبة الدين الخارجي توازي الـ94%، في حين يتوقّع صندوق النقد الدولي أنّ يصل هذا الرقم إلى 104%، ونسبة المديونيّة العموميّة ستصل إلى حدود الـ83% في أواخر عام 2019، وهي تعدّ أرقامًا مفزعة.