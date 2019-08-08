أمريكا تحظر رسميًا توقيع عقود عامة مع هواوي

المصدر: ا ف ب

كشفت الإدارة الأمريكية، الأربعاء، عن وثيقة بالقواعد التي تُحظّر رسميًا على عملاق التكنولوجيا ”هواوي“ وشركات صينية أخرى توقيع عقودٍ مع الأسواق الأمريكية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وهذه القواعد ستمنع بدءًا من 13 آب/ أغسطس على أي وكالة اتحادية أمريكية من أن تتحصل، من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

وتأتي هذه القواعد تنفيذًا لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونغرس بوقت سابق هذا العام.

وتنص الوثيقة على جواز منح إعفاءات ”في ظروف معينة“ لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدرالية، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنية.

ويعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع قيود على هواوي في الولايات المتحدة. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية.