”نقص“ محتمل بالمواد الغذائية في بريطانيا حال تنفيذ بريكست دون اتفاق

المصدر: ا ف ب

حذرت منظمة تمثل قطاع الأغذية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، من أن بريكست ”دون اتفاق“ قد يتسبب بـ“نقص“ و“خلل كبير“ في المواد الغذائية.

وقال تيم رايكروفت، المسؤول في اتحاد ”فود أند درينك فيديريشن“ الذي يمثل 7 آلاف مؤسسة لـ“بي بي سي“: ”لم نقل أبدًا إن البلاد ستواجه مجاعة الأمر ليس كذلك، لكن سيكون هناك نقص“.

وأضاف: ”نعتقد أنه سيكون هناك خلل كبير سيستمر لأسابيع أو أشهر بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي، قد يتم التخفيف من وطأته بشكل طفيف من خلال تخزين احتياطي في الأسابيع الأولى، لكن الأغذية الطازجة لن تدوم لفترة طويلة“.

واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ازداد مع وصول بوريس جونسون إلى السلطة، ووعد رئيس الوزراء الجديد بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع أو دون اتفاق مع بروكسل.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض على الفور مراقبة جمركية وسيدقق في سلامة الأغذية والمعايير الأوروبية على حدوده مع بريطانيا ما يثير مخاوف حول صعوبات في تأمين الأغذية.

كما رأى رايكروفت أن 31 تشرين الأول/أكتوبر، سيكون على الأرجح ”أسوأ تاريخ“ لقطاع الأغذية.

وأضاف أن المستودعات ستكون مليئة مع اقتراب عيد الميلاد وسيكون من الصعب على الشركات تشكيل مخزون.