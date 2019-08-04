وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يبحثون التعاون الاقتصادي‎

بحث وزراء خارجية الأردن، ومصر، والعراق، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتجارية والتعاون في مختلف القطاعات.

وجاء ذلك خلال لقاء ثلاثي جمعهم في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن“الوزراء اتفقوا على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي، والإنمائي، والسياسي، والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث“.

وأكدوا على ”التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم بعودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية“.

كما اتفقوا على ”تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية“.

وأشار البيان، إلى أن الوزراء استعرضوا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وذكر البيان، أن الوزراء بحثوا الأزمة السورية ”وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي وأكدوا على إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي“.

كما تدارس الوزراء بحسب البيان التصعيد القائم في المنطقة،“وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“.

واتفق الوزراء على“عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع القادم في العاصمة الأردنية عمان“.