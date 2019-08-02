مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون الموازنة

المصدر: ا ف ب

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، مشروع قانون للموازنة يُعتبر ثمرة إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ويشمل زيادةً في الإنفاق الفيدرالي بقيمة 320 مليار دولار، ويدفع شبحَ شَلل بالموازنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.

وتمّت الموافقة على مشروع القانون بأغلبيّة 67 صوتًا مقابل 28 في مجلس الشّيوخ، حيث يُمثّل الجمهوريون الأغلبيّة، وذلك بعد أسبوع من اعتماده في مجلس النوّاب ذي الأغلبيّة الديمقراطيّة. ويجب الآن إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب ليُوقّعه.

ويُتيح النص للحكومة الفيدرالية مزيدًا من الاقتراض، وبالتالي إبعاد خطر التخلّف عن السداد في الأشهر المقبلة.

والخميس، صوَّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ضدّ النص، بينهم تيد كروز (تكساس) وريك سكوت (فلوريدا) وميت رومني (يوتا).

وقال كروز في بيان، إنّ مشروع قانون الموازنة هذا يُعتبر ”فرصةً ضائعة أخرى لاحتواء الإنفاق الزائد للحكومة“.