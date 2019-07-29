رغم إشادة النقد الدولي بالإصلاحات.. الإحصاء المصري يعلن ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5%

كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع نسبة الفقراء في مصر إلى 32.5%، مقارنة بـ27.8% في بحث الدخل والاتفاق السابق الذي تم في 2015.

وقال بركات خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين، للإعلان عن مؤشرات الدخل للمواطن المصري، إنه ”وفقًا للبحث، فقد ارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسر إلى 51 ألف جنيه، وكان في البحث السابق يصل إلى 36.7 ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل للأسر سنويًا، ليصل إلى 58900 جنيه مقارنة بـ44200 جنيه في بحث 2015“.

وأشار بركات، إلى أن ”نحو 88% من الأسر تتمتع بالدعم التمويني، وذلك حتى تشرين الأول أكتوبر الماضي“، مشيرًا إلى ”ارتفاع متوسط قيمة الدعم الغذائي إلى 2000 جنيه، مقارنة بـ860 جنيهًا في بحث 2015“.

يذكر أن مصر تلقت الأسبوع الماضي إشادة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أنتجته منذ عام 2015، وينتهي العام الحالي، وقرر الصندوق صرف الشريحة الأخيرة من القرض المقدم لمصر ويقدر بـ2 مليار دولار.